Al Convitto Provvidenza di Bra arriva la Scuola Secondaria di 1° grado

Fondato a Bra nel lontano 1756 con chiare finalità educative e di istruzione, il Convitto Provvidenza ad oggi comprende la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria. E’ di questi giorni la notizia che questa importante istituzione scolastica della città di Bra si sta preparando per una nuova avventura educativa.

“E’ stata una precisa richiesta dei genitori dei nostri alunni, che da tempo ci chiedono di proporre anche la Scuola Superiore di 1° grado, la cosiddetta Scuola Media. Abbiamo deciso di accogliere la loro richiesta, motivata dalla grande soddisfazione per i servizi scolastici che stiamo offrendo sia agli alunni sia alle loro famiglie”, spiega il professor Carmine Maffettone, direttore della Scuola e presidente del Consiglio Direttivo della omonima fondazione.

La Scuola Secondaria di 1° grado – Convitto Provvidenza sarà dunque una nuova realtà scolastica ai piedi della Zizzola e nascerà con l'obiettivo di offrire un'educazione di alta qualità, personalizzata e stimolante anche per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, come già avviene per i più piccoli che frequentano la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

Caratteristiche distintive della nuova Scuola media cittadina saranno certamente la grande attenzione per le lingue straniere e per la musica, che già caratterizzano il Convitto.

I ragazzi avranno l’opportunità di studiare ben tre lingue straniere, l’inglese, il francese e lo spagnolo, con percorsi finalizzati all’acquisizione di un’ottima padronanza a livello di comprensione e di esposizione sia orale sia scritta.

Potranno proseguire o intraprendere ex novo un percorso musicale di alto livello, volto anche ad imparare a suonare con maestria uno strumento musicale a scelta.

Lingue straniere e musica saranno solo due degli aspetti di un Piano dell’Offerta Formativa ricco e articolato, che ha come finalità quello di formare cittadini consapevoli e responsabili, di promuovere l’eccellenza scolastica, sviluppando le competenze del XXI secolo, nel pieno rispetto delle differenze individuali.

Il team degli insegnanti altamente qualificati, una vasta gamma di progetti e di servizi e la formazione di classi poco numerose, con al massimo quindici alunni, completeranno un’offerta che fin d’ora si prospetta davvero interessante.

“I nostri ragazzi potranno approcciare il latino, prepararsi alle certificazioni linguistiche, partecipare a progetti di lettorato con docenti madrelingua, consumare il pranzo preparato dalle nostre cuoche, svolgere attività sportive e ricreative e tanto altro, tutto all’interno di una scuola che già ora è in grado di accogliere gli alunni dalle 7 del mattino alle 7 di sera”, aggiunge il professor Maffettone.

Ci saranno sicuramente tante novità da scoprire nell’ambito del nuovo e ambizioso progetto del Convitto Provvidenza, che ha organizzato un incontro di presentazione aperto a tutte le persone interessate per giovedì 19 dicembre alle ore 18,30 presso i locali della scuola, in via Provvidenza n. 5.