Moretta: finanziamento di 25mila euro per realizzare una siepe fiorita lungo la pista ciclabile “Via delle Risorgive”

Il Comune di Moretta ha ottenuto un finanziamento di 25 mila euro dal bando promosso dalla Fondazione CrCuneo “Percorsi di sostenibilità 2024 – Biodiversità e riconnessione con l’ambiente naturale”.

Andranno a coprire i costi di realizzazione di una lunga siepe fiorita lungo la pista ciclabile “Via delle Risorgive” dal santuario della Beata Vergine del Pilone fin quasi al confine con il Comune di Villafranca Piemonte.

«La ciclabile per Villafranca – spiega il sindaco Gianni Gatti – è diventato uno dei luoghi più amati dai morettesi, ma non solo. La Via delle Risorgive è frequentata ogni anno da decine di migliaia di persone a piedi e in bicicletta. E per tantissimi morettesi è diventato il luogo dove passeggiare, allenarsi, camminare in compagnia o pedalare in solitaria. È una pista sicura, che corre in mezzo alla campagna, arricchito negli anni scorsi da una piccola area di sosta con fontana a metà percorso, e da altre installazioni. Vogliamo migliorarla ancora, per renderla sempre più bella. Ecco perché abbiamo partecipato a questo bando».

Il finanziamento andrà a sostenere i costi di realizzazione di un chilometro di siepe fiorita che affiancherà la pista ciclabile; avrà un duplice scopo, rendere ancora più piacevole il passaggio sulla ciclabile, ma anche più sicuro, vista la sponda che degrada verso il basso sul lato.