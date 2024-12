Successo di pubblico a Pianfei per il mercatino di Natale, oltre 2mila i visitatori al presepe meccanico

Complice il clima mite ieri, domenica 15 dicembre, il centro di Pianfei è stato invaso dai visitatori che hanno potuto apprezzare i mercatini e le attività organizzate in vista del Natale, ma anche visitare lo storico Presepe meccanico nella Crusà.

Dopo l'ampia partecipazione, sabato pomeriggio, alla corsa a piedi non competitiva che si è snodata nel centro, ieri l'atmosfera del Natale è entrata nel vivo con prodotti tipici, artigianato locale, punto ristoro, spettacoli e animazioni e la tradizionale casetta di Babbo Natale con i folletti, che hanno accolto i bambini.

"È stato davvero magico vedere il nostro paese con così tante persone - commenta il sindaco, Marco Turco - La qualità delle attività proposte, così come quella dei prodotti di artigianato esposti per i mercatini è stata davvero apprezzata. Le presenze al bellissimo presepe nella Crusà, nella prima giornata di apertura, sono state tantissime. Ringrazio davvero di cuore tutti i volontari e gli organizzatori che hanno lavorato per la nostra comunità e per il paese".

Oltre 2000 i passaggi registrati allo storico presepe meccanico nella giornata di ieri.

"Una splendida domenica di festa - spiega Luca Mondino, presidente dell'associazione Amici del presepe di Pianfei -, grazie a tutti i partecipanti, ai numerosi visitatori e soprattutto a tutti i volontari che hanno contribuito all'ottima riuscita di questa edizione".

Il presepe meccanico allestito nella confraternita di San Michele sarà visitabile dal 22 dicembre al 6 gennaio. Un appuntamento immancabile che l’anno scorso ha registrato oltre 8mila visitatori. Gli orari di apertura saranno tutti i giorni dalle 15 alle 18.