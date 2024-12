Venasca: nel fine settimana tre appuntamenti hanno interessato la comunità cittadina

Si sono svolti, nel fine settimana da poco concluso, tre appuntamenti rivolti alla comunità venaschese.

Venerdì 13 dicembre si è rinnovata la tradizione della cerimonia degli anniversari di matrimonio, con la consegna di una pergamena e di una rosa alle coppie di Venasca che hanno festeggiato il loro percorso di vita insieme, dai venticinque anni di matrimonio fino a ben sessantacinque. Si è trattato di un’occasione molto partecipata, ben diciannove le coppie presenti con alcune altre che sono state raggiunte singolarmente alle proprie abitazioni dal Sindaco e dagli amministratori, in particolare quelle che festeggiano anniversari dai cinquant’anni in su. La consegna degli attestati, un momento molto emozionante per tutti, è stata accompagnata da un’esibizione musicale a cura dell’Istituto Musicale Venasca-Valle Varaita.

Nella mattina di sabato 14 dicembre è stata inaugurata la mostra di presepi nel parco della Residenza per Anziani Villa Michelis Allasina: alla presenza del Sindaco, di don Silvio e di alcuni membri dell’amministrazione comunale è stato fatto il tradizionale taglio del nastro, per dare il via alla prima edizione di un’esposizione di circa 40 presepi in lana allestiti nel parco della RSA, liberamente visitabili tutti i giorni in orario 10-17 fino al prossimo 15 gennaio. I presepi, allestiti grazie al contributo artistico di Maura e Anna Maria Seymandi, creano un percorso che si conclude con la visita del presepe tradizionale allestito all’interno della struttura, nel quale sono esposte le statuine di proprietà delle persone che vivono nella residenza. Questa esposizione prosegue il percorso di attività e di laboratori pratici che vengono organizzati con regolarità nella struttura.

Nel pomeriggio infine, i neo-diciottenni del paese (Giulia Allemand, Aurora Bianco, Samuel Bianco, Filippo Brizio, Alessia Ada Dovetta, Matteo Garnero, Alessandra Marengo, Martina Monge; non erano presenti Nicolò Cagnoli e Sergio Barberis) hanno ricevuto dalle mani degli amministratori di Venasca una copia ciascuno della Costituzione della Repubblica Italiana.

La vera forza di una comunità non risiede nel ricercare momenti facili, ma nella capacità di guardare oltre le difficoltà con uno sguardo carico di speranza e gratitudine, come si fa abitualmente in ogni aspetto delle nostre vite. L'amministrazione che rappresento – ha sottolineato il Sindaco Silvano Dovetta – non intende solo governare, ma servire la comunità e questo significa ascoltare, comprendere, e tradurre le esigenze dei cittadini in azioni concrete. Che si tratti di riqualificare un parco, sostenere le imprese locali o migliorare i servizi pubblici, il nostro impegno è totale e sincero. Gli appuntamenti degli ultimi giorni rappresentano una tappa importante per la nostra comunità perché ci danno il senso del suo evolversi e della sua crescita. Riconoscere il percorso di vita fatto insieme, accogliere i neodiciottenni nel consesso dei cittadini votanti, partecipare a momenti di vita comune e a progetti belli come quelli della nostra residenza per anziani per un paese piccolo come il nostro diventano concreti gesti per rinsaldare legami comunitari indispensabili».