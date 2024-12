Vicoforte, approvati gli indirizzi per l'edizione 2025 di "Florete Flores"

L’edizione 2025 di “Florete Flores” si svolgerà sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, nel rispetto della tradizione che sin dal 2016, con alcune interruzioni causate dalla pandemia e dal commissariamento del Comune, consente di circondare la Basilica di fiori e piante di qualità.

Su relazione del vice Sindaco Roberto Botto, supportato nella fase di analisi preliminare e di organizzazione dal Consigliere Guido Picco, la Giunta ha approvato date, disciplinare, planimetria, modulistica e tariffe per la prossima edizione della manifestazione floro-vivaistica con l’obiettivo di renderla sempre più attrattiva. Saranno ammessi anche i settori merceologici annessi a quello floro-vivaistico relativi al giardinaggio, alla vita all’aria aperta, alla campagna ed all’alimentazione.

Tutte le informazioni necessarie e la modulistica utile per la domanda di partecipazione, tenendo presente la particolarità della manifestazione che non è un mercato ma una mostra-mercato di prodotti specialistici di qualità, sono pubblicate sul sito del Comune nell’apposita sezione “Florete Flores” per una manifestazione che, giunta alla sua settima edizione, ci si augura di molto successo.