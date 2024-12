A Dogliani il concerto di Natale con la Filarmonica "Il Risveglio"

Dopo un anno intenso, al Concerto di Natale 2024 che si terrà domenica 22 dicembre alle ore 21,00 presso la Sala Polivalente di via Louis Chabat, la Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani riprenderà la consuetudine di presentare ai suoi fedeli ascoltatori un programma arricchito dalla presenza di un solista e precisamente del tenore Michelangelo Pepino che, vista la ricorrenza importante, ovvero il 100° anniversario dalla nascita di Giacomo Puccini, eseguirà, accompagnato dalla formazione doglianese, celebri arie da opere quali “E lucevan le stelle” dalla “Tosca”, “Una furtiva lagrima” dall’opera ”L’Elisir d’amore” di Donizetti e “Tu che m’hai preso il cuor” dall’operetta “Il paese del sorriso” di Lehár.

La Filarmonica “Il Risveglio”, diretta da Valerio Semprevivo, presenterà un programma con diverse novità nel quale troveranno spazio brani natalizi (“Suite from The Polar Express” e “Christmas Spectacular”), la trascrizione del “Coro a bocca chiusa” di Puccini e brani originali per banda.

Il concerto, che come da tradizione, sarà aperto dalla banda giovanile diretta da Osvaldo Boggione che presenterà il frutto del lavoro svolto in questi mesi e dalla neonata banda junior diretta da Michele Bongioanni, sarà un’occasione per scambiarci gli auguri e un momento per emozionarci con le più famose arie d’opera.

Presenterà la serata l’immancabile Rosalba Giacchello.