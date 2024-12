Banca Etica al Denina Pellico Rivoira

Venerdì 13 dicembre le classi 4A e 4B, con i docenti di diritto Francesco Boglione e Federica Garello, hanno incontrato a scuola i volontari territoriali di Banca Etica, Roberto Ponzo, Silvio Peron e Luisa Botto, per riflettere sull'impiego consapevole del denaro e sulle ripercussioni positive o negative che questo può avere sull'ambiente.

Banca Etica è nata nel marzo 1999, la prima istituzione finanziaria etica in Italia con l’obiettivo di finanziare la cooperazione sociale, la tutela dell’ambiente e la società civile e di sostenere il mondo non profit e l’economia solidale.

L'attività in classe è stata effettuata attraverso un gioco di ruolo "I giochi delle banche" dove gli studenti sono stati chiamati a prendere decisioni impersonando dirigenti di banche e famiglie consumatrici. Gli obiettivi dell'attività sono stati aiutare gli studenti ad acquisire competenze finanziare, promuovere in loro maggiore consapevolezza su come le decisioni economiche influenzano il futuro e sensibilizzarli ad essere protagonisti del loro futuro compiendo scelte ragionate.