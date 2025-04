Nei centri estivi della Valle Stura si organizza l'Estate Ragazzi 2025

Sono in corso le attività propedeutiche all'organizzazione dei Centri Estivi della Valle Stura, dedicati ai minori dai 6 ai 14 anni e localizzati presso le sedi di Roccasparvera, Gaiola, Demonte, Vinadio e Pietraporzio.

Le attività sono coordinate dall'Unione Montana Valle Stura, capofila di una rete di partenariato composta dai Comuni della Valle, attività associative, sportive e turistiche, le quali hanno presentato il progetto per il bando Estate Insieme di Fondazione CRC nell’ambito del progetto educativo “Valle Stura: il futuro siamo noi!”. La richiesta è finalizzata ad ottenere un contributo per l'abbattimento delle tariffe per le famiglie, da sommare all'intervento già previsto a bilancio con fondi propri dell'Unione.

I centri di Bassa valle saranno gestiti didatticamente da parte di una cooperativa sociale specializzata nell'ambito socioeducativo e si terranno nei giorni da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 16:30 (Roccasparvera nel pomeridiano, 14:30 - 18), da lunedì 7 a venerdì 25 luglio, con iscrizioni da effettuarsi in modalità telematica sul sito dell'Unione Montana.

I centri di Alta valle saranno gestiti dall'Associazione Argonauta, come negli anni passati, e si svolgeranno nei giorni da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 17, da lunedì 21 luglio a venerdì 1° agosto a Vinadio e da lunedì 28 luglio a venerdì 8 agosto a Pietraporzio, con iscrizioni da effettuarsi direttamente presso l'Associazione e servizio di trasporto dedicato fra Bersezio e Demonte.

Per tutta la durata delle attività sarà attivo il servizio mensa, affidato a società di ristorazione collettiva.