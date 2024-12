Ruolo dell'AI nel mondo del lavoro: oltre 200 studenti del "Grandis" di Cuneo protagonisti all'evento di Adecco

Sono stati oltre 200 gli studenti dell’Istituto Superiore Grandis di Cuneo che giovedì 12 dicembre hanno partecipato all’incontro di orientamento professionale organizzato da Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano. L’evento, ospitato presso la Sala San Giovanni di Cuneo, ha rappresentato un’importante occasione di dibattito sul tema dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro e sull’importanza di prepararsi alle sfide professionali del futuro.

Durante la giornata, i ragazzi delle classi quinte hanno avuto la possibilità di approfondire le implicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel mondo professionale ed esplorare la sua applicazione nel settore, attraverso strumenti come il Cv Maker, tool che supporta i candidati nella stesura di un curriculum vitae e tutti gli strumenti che Adecco utilizza per semplificare la ricerca di lavoro e lo sviluppo delle proprie competenze.

Un focus particolare è stato inoltre dedicato all’Assessment, metodologia innovativa che consente di osservare, valutare e sviluppare le soft skills, sempre più centrali nel contesto lavorativo attuale. L’incontro è stato arricchito da momenti di coinvolgimento attivo e stimolante, tra cui quiz interattivi e attività di testing, che hanno permesso agli studenti di misurarsi direttamente con i tool digitali basati sull’AI e scoprirne le potenzialità.

“L’Intelligenza Artificiale sta trasformando il mondo del lavoro, creando nuove opportunità e ridefinendo un diverso approccio allo sviluppo delle competenze: al fianco delle conoscenze tecniche, è oggi sempre più indispensabile sviluppare capacità comportamentali e soft skills, indispensabili per affrontare le nuove sfide professionali.” ha dichiarato Simone Manzella Candidate Innovation Manager di The Adecco Group. “Attraverso iniziative come questa, come Adecco ci impegniamo ad accompagnare i giovani in questo percorso di consapevolezza e preparazione, dando a questi talenti l’opportunità di orientarsi nel miglior modo possibile nel mercato del lavoro e crescere professionalmente”.