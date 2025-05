Sicurezza in montagna: se ne parlerà in un incontro con il CAI Mondovì

Mercoledì 14 maggio alle ore 21, il CAI di Mondovì propone, per la terza serata del ciclo di incontri presso la sede sociale di Via Beccaria 26, un evento legato al tema della sicurezza in montagna. Interverranno i medici di famiglia Filippo Ferreri e Simone Benedetto, che approfondiranno alcuni aspetti inerenti alla frequentazione consapevole dell’ambiente alpino. Come pianificare una gita cercando di ridurre al minimo i possibili rischi? Come affrontare eventuali imprevisti durante un’escursione? Come effettuare correttamente una chiamata al soccorso alpino? Queste ed altre saranno le domande a cui cercheranno di dare risposta i due relatori.

L’intento della serata è rendere maggiormente consapevoli ed informati escursionisti ed alpinisti, ma anche i neofiti, ricordando che non si tratta di un corso di primo soccorso. Frequentare la montagna significa muoversi in un terreno talvolta insidioso in cui le variabili in gioco sono numerose e che pertanto deve essere affrontato con le giuste misure e precauzioni. Non ci si improvvisa soccorritori, ma conoscere alcuni degli eventi avversi che possono verificarsi permette di mettere in atto alcune accortezze; ricordando che la sicurezza di un’escursione inizia dalla sua organizzazione, prima ancora di mettersi in cammino.

Per informazioni: mondovi@cai.it