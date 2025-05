Borse di studio al Denina Pellico Rivoira di Saluzzo

Nel pomeriggio di oggi 12 maggio, nell’aula magna del plesso Rivoira dell’Istituto Denina Pellico Rivoira, si è svolta la cerimonia di consegna delle seguenti borse di studio: borsa in memoria di Silvia Bruno per i migliori studenti delle attuali classi seconde dell’istituto, borsa in memoria di Mario Careglio per i migliori studenti delle classi quarte della sede Pellico, borsa in memoria di Gian Piero Girardo per i migliori studenti delle classi quarte settore economico (ragioneria - servizi commerciali), borsa Richi-ama la cultura, destinata a ragazzi che dimostrano volontà e impegno.

L’Associazione “Richi-ama la cultura”, presidente Stefania Mondino, è un’associazione senza scopo di lucro, creata per ricordare Riccardo Pittavino, mancato nel 2015 e membro della compagnia teatrale Primoatto di Saluzzo.

Lo scopo dell’associazione è quello di raccogliere fondi da destinare alla creazione di borse di studio per ragazzi dotati e desiderosi di studiare in modo da onorare la memoria di Riccardo, la sua curiosità, la sua sete di conoscenza, la sua vasta cultura. La somma è stata attribuita a Beltrando Gloria (5^C) e a Malgaritta Sharon (3^C), distintesi per il costante impegno nello studio e gli eccellenti risultati.

La borsa intitolata al rag. Dott. Gian Piero Girardo è stata assegnata agli alunni Guan Shao Hong (4A), Forniglia Samantha (4B), Marietta Aleina Sofia (4N), Bollati Alice (4P). Il Dottore Commercialista Gian Piero Girardo, mancato lo scorso ottobre, all'età di 82 anni, era mosso da una grande passione per il lavoro e per la ragioneria infatti, nonostante avesse difficoltà motorie importanti, ogni giorno andava in Studio a Saluzzo per svolgere le sue attività.

Mario Careglio, nato a Pinerolo nel 1940, orfano di guerra, perde la seconda madre adottiva all’età di 15 anni. Dopo aver conseguito la licenza elementare, lavora per alcuni anni in agricoltura, distinguendosi come innovatore con l’acquisto di uno dei primi trattori nel paese di Macello, dove era stato accolto in affidamento. In seguito intraprende un percorso lavorativo prima alla FIAT e poi alle Poste Italiane. Appassionato di storia e cultura umanistica, ha saputo trasmettere queste passioni ai figli Valter e Danilo, laureati rispettivamente in Storia e Sociologia. La borsa intitolata a Mario Careglio è stata consegnata all’alunna Tronci Denise (4S).

Come ogni anno viene, inoltre, assegnata la borsa di studio dedicata a Silvia Bruno agli studenti delle seconde del Denina Pellico Rivoira, istituto presso il quale Silvia prestava servizio.

Gli studenti premiati per l’impegno, il comportamento corretto e la collaborazione attiva sono stati Ejilli Roberto (2^A), Barale Maria (2^B), Ghione Marco (2^C), Martini Ginevra (2^E), Crespo Elisa (2^K), Marku Melissa (2^N), Bollati Aurora (2^R), Martinengo Enrico (2^L), Piacenza Gabriele (2^F), Filippone Nicola (2^L), Degiovanni Nicolò (2^M).

Silvia Bruno, giovane insegnante di sostegno dell’Itis, deceduta in un incidente stradale a 28 anni nel 2012 e a cui è stata dedicata un'accogliente e luminosa aula studio nella sede dell'itis inaugurata nel 2023 a Verzuolo, ha rappresentato un esempio di insegnamento che andava oltre il dovere impegnandosi con dedizione e passione in quello che per molti non è solo un lavoro e che va vissuto con generosità e empatia, proprio come faceva Silvia.

Alla cerimonia hanno partecipato il Dirigente dell’Istituto, prof. Flavio Girodengo, i vicepresidi della sezione Itis, prof. Peirone, e della sezione Pellico, prof.ssa Cozzupoli, la ex vicepreside dell'Itis, ora in pensione, prof.ssa Ghigo, in rappresentanza dei familiari di Silvia Bruno, la famiglia Girardo, i figli di Mario Careglio, la sorella di Riccardo Pittavino e Stefania Mondino, presidente dell'Associazione, docenti dell'Istituto, i ragazzi che hanno ricevuto le borse e i loro familiari.