Saluzzo, tutto esaurito per Stefano Mancuso, l'etologo delle piante

Tutto esaurito per la lectio magistralis di domani (martedì 13 maggio) di Stefano Mancuso, uno dei massimi esperti internazionali di neurobiologia vegetale, etologo delle piante, che chiude il progetto “Scuola in cartiera” promosso dalla cartiera Smurfit Westrock di Verzuolo, con il Festival della Sostenibilità, in programma da oggi lunedì 12 maggio e pensato per accendere riflessioni sul nostro impatto ambientale, combattere l’ecoansia tra i più giovani e valorizzare le discipline STEM, soprattutto tra le ragazze.

Il Festival propone un programma di Iniziative e animazioni per le scuole che sta coinvolgendo circa 500 studenti, tra scuola primaria e secondaria di primo grado appartenenti ai due istituti comprensivi di Verzuolo e Saluzzo, in laboratori, spettacoli musicali, letture, giochi cooperativi ( alla ex Caserma Musso). Tra questi l’esperienza di "realtà aumentata" che, attraverso speciali visori, consente di entrare nella realtà virtuale per avvicinare gli alunni ai 17 goals dell’Agenda Onu 2030.