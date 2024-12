Pole dance: atlete torinesi e cuneesi hanno rappresentato l'Italia nella Virtude Pole Heart 2024

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, al Teatro Serenissimo di Cambiano (Torino), si è svolta la competizione Virtude Pole Heart 2024, importante manifestazione sportiva di Pole Dance con la presenza di atlete provenienti da tutto il mondo.

La gara si è svolta sul palco del teatro utilizzando coreografie di danza a terra e di un palo statico ed uno dinamico, per la durato di circa tre minuti. Tutte le atlete si esibiscono per categoria di livello da Juniors a over 50 (bambini, donne, uomini provenienti da tutti i paesi)

La Pole Dance è una disciplina sportiva di danza acrobatica su palo fisso e palo spin, in cui serve coordinazione, elasticità, forza, e una buona dose di coraggio, tutte qualità raggiungibili con costante allenamento.

IL gruppo sportivo/Team italiano denominato IK’s creato dalla ballerina coreografa e insegnante di Pole Kateryna Iachovchenko è composto da sportive delle province di Torino e di Cuneo presenti nella X CATEGORIE:

Alice Gianotti- Carmagnola (TO)

Alice Girardi – Poirino (TO)

Elisabetta Binello – Baldissero D’Alba (CN)

Emilia Frappampina- Carmagnola (TO)

Erika Riolo - Carmagnola (TO)

Helena Rossi – Carignano (TO)

Luisa Cravero – Sommariva del Bosco (CN)

Tiziana Rutigliano – Racconigi (CN)

Francesca Corona - originaria di Racconigi ma residente a Carmagnola

Queste sono le atlete che hanno vinto la X categoria.

La magia sta nel trasmettere al pubblico tutta le emozioni del tema scelto e personalizzato dalla coreografa Kateryna Iachovchenko. Dietro ad ogni performance c’è un lavoro immenso, dalla musica alle combo, dai costumi al trucco; l’immaginazione si trasforma in realtà, dopo innumerevoli prove, fatica e perseveranza superando problemi di ogni genere sempre con animo sportivo. Si ringrazia la maestra Kateryna per la pazienza e la realizzazione delle IK’s.