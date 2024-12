Sci di fondo: Coppa Italia Rode, acuto di Lorenzo Romano nella 10 km individuale di Slingia

Si è conclusa la terza tappa stagionale della Coppa Italia Rode di sci di fondo a Slingia (BZ) con la prova individuale di 10 km (3,3×3) in tecnica libera. Al via si sono presentati 43 atleti: la maggior parte azzurri appartenenti ai corpi sportivi, ma non mancano anche i comitati locali e gruppi privati.

Tra i maschi, si impone il cuneese Lorenzo Romano con il tempo di 24.15.7. L’atleta del centro sportivo Carabinieri, reduce dall’Herpes Zoaster che l’ha stoppato per qualche giorno, è seguito da Martin Coradazzi (Esercito) a +19.6 di ritardo. Terza posizione per Mikael Abram (Esercito), a +23.7 dal classe ’97. Al 7° posto conclude Davide Ghio: l’atleta cuneese delle Fiamme Gialle termina con un ritardo di 52.4 da Romano.

Per quanto riguarda la gara femminile, successo per Veronica Silvestri (Fiamme Gialle) con il tempo di 28.41.4. Seconda piazza per Martina Bellini (Esercito), a + 11.9 dalla classe 2002 e terzo posto per Stefania Corradini (sottozero nordic team) con un ritardo di +14.0. 6ª piazza per Elisa Gallo: la finanziera chiude con un ritardo di 1′.01.7 dalla Silvestri.

Nelle prove under 20 disputate ad inseguimento, Luca Ferrari (Fiamme Oro) ha chiuso in 33’40.0, avendo la meglio su Alessio Romano (Carabinieri) per solo 15″1 e su Tommaso Cuc (Carabinieri) +47″9. Più attardato Edoardo Forneris (Esercito) che ha chiuso a +2’48.5 dal vincitore. 20° posto per Gabriele Norbito (Alpi Marittime).

Al femminile la vittoria è andata a Marie Schwitzer (Carabinieri) che dopo 31’26″3 di gara ha superato di 36″8 Marit Folie (Fiamme Gialle) e di 47″9 Romina Bachmann (Carabinieri). Medesimo format di gara per gli under 18 dove al maschile Daniel Pedranzini (Fiamme Gialle) è stato il più veloce tagliando il traguardo in 24’52″6 scavando un divario di 1’27″9 su Luca Pietroboni (AmateurClub Sesvenna) e di 2’11″5 su Thomas Maestri (Us Carisolo).

Si ferma ai piedi del podio Giacomo Barale (Alpi Marittime) che chiude con un ritardo di 2’36.7 dalla vetta. Marta Bellotti (Carabinieri) ha quindi firmato la prova femminile dopo 31’40″4 di fatica davanti a Vanessa Cagnati (Fiamme Gialle, +20″9) e Alice Leoni (Gs Marzola, +50″7). Chiara Olivero (Valle Maira) chiude al 33° posto.