Moretta ha una centenaria in più: tanti auguri a Lucia Raso

Moretta ha una centenaria in più. Sabato 15 dicembre è stata una giornata di festa per la famiglia Raso, con la signora Lucia che ha spento 100 candeline.

Morettese doc, era nata in frazione Roncaglia, dove la famiglia gestiva un’azienda agricola. Per tutta la vita Lucia ha lavorato nelle case della borghesia torinese, come donna di casa. Tornata a Moretta, ha accudito i genitori anziani, dedicando gran parte del tempo libero alla casa di riposo cittadina e alla parrocchia. Proprio per la sua opera di volontariato a Villa Loreto era stata insignita del premio “San Giovanni”, destinato ogni anno ai cittadini meritevoli.

Ancora oggi, seppur con qualche acciacco e qualche difficoltà motoria, Lucia vive tra le mura di casa. Sabato mattina è stata festeggiata da tutta la famiglia. Gli auguri sono arrivati anche dal sindaco Gianni Gatti e dal nipote, attuale consigliere comunale, Pierangelo Raso.