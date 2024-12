Volley A1F. Cuneo-Vallefoglia 2-3. La società: "Stasera si è rivista la squadra, ma l'amaro è tanto" [VIDEO]

L'ultima giornata del girone d'andata ha visto le Gatte della Honda Olivero Cuneo affrontare le ragazze della Megabox Vallefoglia allenate da Pistola.

Un match cruciale per le cuneesi, che però non sono riuscite a sfruttare appieno l’occasione. Dopo un primo set dominato, le Gatte si sono fatte rimontare dal 23-19 al 23 pari, cedendo poi il parziale a Vallefoglia per 23-25. Cuneo si è poi aggiudicata secondo e terzo parziale, pur rischiando la rimonta in quest'ultimo, ma poi ha ceduto di misura nel quarto set (13-25). Tie-break combattutissimo, con le Gatte sempre avanti (cambio campo sull'8-4), poi ancora una volta le Tigri sono riuscite nella rimonta, vincendo 12-15, guidate da una straordinaria Erblira Bici, premiata MVP con 27 punti messi a segno.

"Con i sè e con i ma non si fanno punti. Stasera ci si accontenta, ma in modo un po' amaro". Questo il commento di Enrico Anghilante, membro del Consiglio di Amministrazione della Honda Olivero Cuneo.

La società ha quindi le idee chiare: oggi l'amaro è tanto, ma c'è ancora tutto un girone di ritorno da giocare.

Appuntamento quindi per la prima giornata di ritorno, che si disputerà domenica 22 dicembre al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta. Ad approdare a Cuneo saranno le ragazze della Savino del Bene Scandicci, attuale seconda che all'andata aveva superato le Gatte per 3-0. Fischio di inizio alle 16:00.