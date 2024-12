Vandalizzato il circolo Fratelli d'Italia Alba, Ciaburro: "Azione violenta da condannare senza scusanti"

Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dall'onorevole Monica Ciaburro, che commenta gli atti di vandalismo al circolo Fratelli d'Italia di Alba.

Sono indignata per quanto è accaduto ad Alba, ma non sono stupita: purtroppo il clima di intolleranza verso il partito di Fratelli d’Italia è in continua crescita e mi duole pensare che anche nella mia Granda, provincia che ha sempre fatto dei valori della tolleranza e della buona politica un suo tratto distintivo, si respiri un’aria così pesante. Si parla tanto di democrazia, dialogo, rispetto e poi c’é sempre chi invece preferisce agire con il favore delle tenebre, perché non sono in grado di sostenere un confronto con chi non la pensa come loro. Che quindi diventa il nemico da distruggere, da intimorire. Si parla tanto di rispetto verso chi è diverso da noi ma alla fine queste sono solo parole, visto che con i fatti viene dimostrato che, per qualcuno, chi non la pensa in un certo modo è un nemico da distruggere.

Ciò che è accaduto al circolo di Fratelli d’Italia di Alba è una azione violenta da condannare senza scusanti e vorrei, o almeno mi piacerebbe, che anche le altre forze politiche si unissero a questa presa di posizione, per negare ogni forma di intimidazione e violenza.