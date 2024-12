La pasta fresca ripiena a Natale è spesso quella del Pastificio Artigianale Martino, “come fatta in casa”

Monvisotto, Perla del Monviso, Agnulot et San Bias, sono solo alcune delle delizie di pasta fresca ripiena che il Pastificio Martino propone per la stagione delle feste. Denominatore comune sono gli ingredienti sempre di altissima qualità, semplici e genuini, rigorosamente del territorio, gli unici in grado di attribuire alla produzione artigianale quell’inconfondibile sapore nostrano denso di ricordi.

Da oltre 25 anni le mani instancabili di Corrado creano meraviglie di gusto e Nadia, la moglie, insieme alla figlia Giada, si preoccupa che tutto sia perfetto, dal reperimento delle materie prime fino alla commercializzazione. Tanto lavoro di squadra ma anche tante soddisfazioni: La Perla del Monviso e l’Agnulot et San Bias hanno ottenuto in questi anni la De.Co. dal Comune di Rifreddo, il Monvisotto, composto da Asparago dolce di Revello, dell’Azienda Agricola di Piero Fraire e la Toma del Monviso del Caseificio Valform, è diventato il simbolo del territorio.

A Rifreddo, bel paesino ai piedi del Monviso in cui risiede oggi il Pastificio (prima si trovava a Villafranca Piemonte), la produzione è aumentata a vista d’occhio, con una crescente clientela che arriva da tutta la provincia. Le specialità artigianali del Pastificio possono anche essere trovate presso diversi negozi di nicchia presenti su territorio cuneese e torinese.

Oltre alle specialità top, la produzione di Corrado non tralascia i “classici”: Agnolotti piemontesi alla carne e verdura, Plin, Ravioles, tortellini, tortelloni ripieni di gusti stagionali, mezzelune. Ogni prodotto regala profumi e sapori indimenticabili.

E, perché no, a fine pranzo servire qualcosa di gustosamente rinfrescante? Un’ottima scelta potrà essere Il Gelato del Re, ovvero Visu, l’ultima creazione del laboratorio di Corrado: un gelato artigianale, realizzato con materie prima di altissima qualità, declinate in vari gusti, uno più straordinario dell’altro.

Per le feste in arrivo, chi vorrà approfittare delle eccellenze del Pastificio Artigianale Martino potrà rivolgersi direttamente al punto vendita presso al Pastificio a Rifreddo, che nel periodo sotto Natale osserva i seguenti orari: da venerdì 20 fino a martedì 24 dicembre ore 09:00-12:30/15:30-19:00.

Apertura straordinaria mercoledì 25 dicembre, dalle ore 09:00 alle 12:00.

PASTIFICIO ARTIGIANALE di Martino Corrado e Nadia - Via Braide, 10 - Rifreddo (CN) - Tel 0175.260433 - Cell 329.2170164 - 392.3174492