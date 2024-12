A Ostana è tempo per il ritorno delle Masche

Cosa ci raccontano le leggende delle nostre valli sulle masche? Le masche generalmente sono donne (più raramente uomini) apparentemente normali, ma dotate di facoltà sovrannaturali tramandate di madre in figlia o da nonna in nipote. Di indole raramente malvagia, ma sempre capricciosa, dispettosa e vendicativa, sono mal viste dalla popolazione a causa delle loro malefatte.

In vista dell’arrivo del nuovo anno, a Ostana, si festeggia finalmente la loro presa con due appuntamenti.

Per gli adulti sabato 28 dicembre il gruppo Ostana Giovan3 propone la tradizionale “Chapala chapala”. Dalle 14.30 per le vie di Borgata Sant’Antonio una carovana festante animerà il pomeriggio. Guidati dalle musiche occitane, si percorreranno le vie della frazione per festeggiare la cattura della Masca e del Mascone, che hanno infastidito gli abitanti di Ostana per anni. Brindisi e balli per gioire dell’arrivo del nuovo anno, facendo attenzione a non farli scappare! Ritrovo presso il lavatoio della borgata. Percorso non adatto ai passeggini.

Per i più piccoli, invece, domenica 5 gennaio, presso Il Rifugio Galaberna, torna la caccia alla masca: la tradizionale caccia al tesoro per bambini e famiglie attraverso le vie del borgo, che si concluderà con una merenda insieme. Il ritrovo è alle 14.30 presso il rifugio.