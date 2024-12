A Savigliano il 28 dicembre va in scena “La Famiglia?”

Il 28 dicembre, alle 21, è in programma al teatro Milanollo la commedia in due atti “La Famiglia?”, portata in scena da “Universal Foxy”.

Con la regia di Gianni Raso e nomi del teatro italiano come Franco Barbero, è la storia di alcuni attori in pensione in una Rsa alle prese con i problemi quotidiani di oggi, tra tanta comicità e conflitti con i figli.

I biglietti sono in vendita esclusivamente presso l’Ufficio turistico di piazza Santarosa (il mercoledì dalle 10 alle 12.30; il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30).

Per maggiori informazioni: 800.954.403.