Grazie a "Un sorriso per Giorgia" donate due opere dell'artista Mastronanni per l'oncologia dell’Ospedale Regina Montis Regalis

Un sorriso per Giorgia’, l’evento benefico attivo tutto l’anno!

È proprio così: la manifestazione dedicata alla piccola Giorgia Cavarero non si esaurisce dopo gli spettacoli primaverili organizzati in suo ricordo ma continua tutto l’anno grazie alle donazioni di persone e di famiglie che credono nel progetto e che, in occasione di eventi privati particolari, elargiscono preziosi contributi a favore delle iniziative in corso.

È anche grazie a loro che l’evento è attivo tutto l’anno rispondendo così ai bisogni e alle richieste del territorio.

Quando l’ambulatorio di Oncologia dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, in seguito ad alcuni spostamenti interni, ha manifestato la necessità di ravvivare gli spazi di accoglienza per migliorare l’umanizzazione dell’ambiente, ci siamo attivati per cercare un artista locale disponibile a soddisfare la richiesta pervenuta. Si è così nuovamente rinnovata la magia: un artista che da anni partecipa alla Mostra dell’Artigianato Artistico di Mondovì ha gentilmente offerto all’Esedra ben due opere raffinate e di grande impatto scenografico che sono state esposte nella sala dedicata alle cure palliative e nello studio del primario.

Un plauso quindi a Nanni Mastronanni, al secolo Giovanni Errichiello, della frazione Rosbella di Boves per la sensibilità dimostrata e per la proficua collaborazione. Il suo slancio nasce anche dalla stima e dall’affetto provati nei confronti di un evento che ogni anno lo accoglie a Mondovì e gli permette di far conoscere al meglio la sua arte.

Un sorriso per Giorgia continua: riflettori accesi, quindi, sullo spettacolo 2025 dei TRELILU, dal titolo ‘VIENI, VA’ dedicato proprio a Giorgia: uno show inedito diventato oramai tradizione che sorprende ogni anno il pubblico con intrattenimenti nuovi ed originali. Due serate nel mese di marzo, al teatro Toselli e al teatro Baretti, con i TRELILU e LE MADAME’ per un viaggio nella musica popolare italiana vista anche attraverso lo sguardo delle donne.

L’appuntamento è quindi per venerdì 14 marzo a Cuneo e per sabato 15 marzo a Mondovì. Info e prenotazioni 0174 552192 e 0171 697057.