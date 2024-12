Proseguono gli appuntamenti di “Natale a Villa”

“Natale a Villa” continua, con nuovi appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie villanovesi. Le proposte natalizie messe a punto dall’amministrazione comunale per la prima volta coprono tutto il mese: dopo il grande successo dell’accensione dell’albero e della premiazione di “Presepi in grotta”, sono sold out i laboratori in lingua inglese a tema natalizio, che si svolgeranno sabato. La serie di eventi pensati soprattutto per i più piccoli, per far vivere loro la magia del Natale che si avvicina, culminerà con la giornata di domenica 22 dicembre, quando in piazza San Lorenzo faranno la loro comparsa Babbo Natale e gli Elfi. Bambini e ragazzi dai 3 anni in su vivranno dalle 14 alle 18 un pomeriggio di divertimento, allegria e festa, tra tanti giochi e attività, tutti ad ingresso libero, in collaborazione con Circowow, sinonimo di garanzia e professionalità quando si parla di animazione.

Sarà presente anche la casetta di Babbo Natale, dove grandi e piccini potranno imbucare la letterina con i propri desideri, oltre a scattare una foto e scambiare due parole con Santa Claus. Infine, verra servita la merenda in collaborazione con la Pro loco: per tutti i partecipanti una tazza di the caldo e una fetta di torta o panettone per festeggiare l’arrivo del Natale. A seguire si terra l’estrazione dei premi della lotteria proposta dalla Pro Loco (il 1° premio prevede un volo in mongolfiera per due persone, il 2° una notte in rifugio, sempre per due persone) e la consegna degli oggetti di ceramica realizzati dai bambini in occasione del laboratorio a tema durante la Fiera di “BEE”.

Questo il commento dell’assessore alle Manifestazioni Giacomo Vinai: “Abbiamo stilato un programma incentrato principalmente sui bambini e sulle famiglie, che vivono il periodo natalizio con un’intensità e un’emozione particolari e che vogliono, sempre di più, essere al centro del paese e delle proposte comunali. L’amministrazione crede molto in questo evento e vuole ringraziare chi lo ha reso possibile, in particolare la Pro Loco e gli sponsor privati Jollygraf e Bressano Mobili che hanno deciso di sostenerci. Siamo orgogliosi di poter contare sull’appoggio di due attività villanovesi storiche come loro, aspettiamo tutti per un pomeriggio di divertimento e animazione”.