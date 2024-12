Conviene investire in Flockerz? La prevendita raggiunge 7 milioni di dollari in poco tempo

Il mercato delle meme coin è di nuovo sotto i riflettori, ma non in modo positivo.

I recenti dati di CoinGecko rivelano un forte calo della capitalizzazione di mercato del 7,5% nell’ultima settimana, sollevando le preoccupazioni degli investitori.

L'effetto a catena causa come sempre un’oscillazione dell'intero mercato delle criptovalute, con le meme coin che sono particolarmente volatili.

Ci sono ancora opportunità per gli investitori da cogliere al volo; una di queste è Flockerz ($FLOCK), un nuovo progetto che ha il potenziale per superare gli ostacoli del mercato e generare rendimenti interessanti.

Flockerz ($FLOCK) mette la tua comunità al comando

Flockerz ($FLOCK) è destinato a catturare l'attenzione al momento del lancio ufficiale, grazie alla sua particolare attenzione al coinvolgimento della comunità.

Questo progetto si allontana dai tradizionali stili di gestione dall'alto verso il basso, e un tale cambiamento dà ai suoi membri dedicati la possibilità di influenzare direttamente il futuro del progetto.

Ogni detentore di FLOCK ha il diritto di votare su questioni cruciali, tra cui l'utilizzo dei token, i lanci e altre decisioni chiave.

Ciò che lo distingue è il sistema Vote-to-Earn, in cui i partecipanti ricevono token $FLOCK come ricompensa per la partecipazione al processo di governance.

Questo crea un forte incentivo a partecipare attivamente alla definizione della direzione del progetto.

Tutte le decisioni vengono prese attraverso Flocktopia, l'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) del progetto. Gli investitori che scelgono di mettere in staking i loro token possono vedere una crescita significativa, con le attuali ricompense APY che raggiungono un impressionante 406%.

Attualmente, gli investitori detengono circa 385 milioni di token $FLOCK, a dimostrazione di quanto sia interessante questa opportunità.

Flockerz continua ad attirare l'attenzione come progetto guidato dalla comunità, attirando così anche investitori più esperti.

Raccolti $7 milioni in prevendita con il sostegno di un influencer

La prevendita di questo progetto ha già ottenuto risultati impressionanti. Flockerz ha raccolto $7 milioni e ha attirato l'attenzione della community.

Con una raccolta fondi iniziale così forte, è chiaro che il progetto ha attirato l'attenzione dei principali investitori, comprese le balene che stanno osservando il crescente hype.

Al prezzo attuale del token di $0,0064265, il progetto offre una solida opportunità sia per gli investitori esperti che per quelli nuovi che desiderano entrare in anticipo.

Il costante aumento dei finanziamenti in prevendita dimostra una crescente fiducia nel potenziale del progetto e nella sua capacità di generare un impatto significativo una volta raggiunto il mercato.

A spingere il suo successo è stato anche il sostegno di figure note nel mondo delle criptovalute, come ClayBro, stimato youtuber con un talento nell'individuare opportunità promettenti, che ha dato il suo pieno appoggio al progetto.

La sua approvazione ha suscitato entusiasmo tra i suoi follower e ha generato fiducia e interesse per $FLOCK.

Inoltre, il token è apparso nella lista dei token di tendenza di CoinSniper. Questo aumenta la sua visibilità e lo posiziona per una forte performance post lancio.

Questo slancio rivela che $FLOCK sta guadagnando trazione, con il sostegno di influencer e investitori.

La protezione degli utenti viene prima di tutto

Le frodi sulle criptovalute sono un problema sempre più grave, come dimostra l'aumento del 45% degli incidenti verificatisi lo scorso anno.

Di conseguenza, gli investitori sono diventati più cauti e selettivi nei confronti dei progetti in cui scelgono di investire.

Flockerz riconosce questa sfida e si impegna a fornire un ambiente sicuro e protetto ai suoi utenti.

Il progetto ha superato le verifiche di due società di sicurezza blockchain molto rispettate.

CoinSult ha condotto una valutazione approfondita dei contratti intelligenti e della struttura complessiva del sistema, identificando ogni potenziale vulnerabilità che potrebbe compromettere la sicurezza degli utenti.

Inoltre, SolidProof ha esaminato la scalabilità, le caratteristiche di sicurezza e i processi di transazione della piattaforma.

