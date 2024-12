A Borgo San Dalmazzo il Laboratorio itinerante “Realizzo il mio presepe"

Nel pomeriggio di domenica 22 dicembre Borgo San Dalmazzo ospita il laboratorio itinerante “Realizzo il mio presepe”.

Partendo dalla cappella della Misericordia (in via Roma) e successivamente visitando le chiese cittadine di San Magno, Santa Croce e la Chiesa di San Rosso i partecipanti avranno la possibilità di realizzare, in ogni cappella, un personaggio del presepe che al termine porteranno a casa.

Ritrovo alle ore 15 alla cappella della Misericordia.

L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Santuario, Volontari delle cappelle e Parrocchie di Borgo San Dalmazzo.

Per organizzare al meglio l’iniziativa è richiesta la conferma di partecipazione inviando un sms via WhatsApp al numero 3402549768.