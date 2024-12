Festa degli Auguri Lions di santo Stefano Belbo

Chiara Del Tufo, titolare della libreria per ragazzi Marameo, è stata l’ospite e la protagonista della tradizionale conviviale natalizia Lions che si è tenuta venerdì 13 Dicembre al Ristorante Campagna verde di Castiglione Tinella.

La letteratura per l’infanzia, con una vasta proposta che spazia dai 2 ai 14 anni, è stata illustrata e approfondita con elegante semplicità dalla titolare catturando l’attenzione dei commensali che hanno ricambiato con un vivo interesse alle pubblicazioni esposte.

Chiara, laureata in Scienza delle Comunicazioni, con un passato nell’azienda vinicola di famiglia a S.Stefano, ha sviluppato un interesse specifico per tutte le attività e gli strumenti che possono facilitare la comunicazione e le relazioni umane facendo suo il principio che la differenza non è una sottrazione, principio quanto mai attuale sia nel contesto sociale che come momento di riflessione natalizia.

Discreta ma estremamente significativa la presenza di Claudio Sabattini, ex Governatore di Distretto e Presidente del Consiglio nazionale dei Governatori, una delle massime cariche Lions a livello nazionale, che non ha dimenticato il generoso gesto fatto dal Club a favore degli alluvionati dell’Emilia Romagna ( 10 quintali di ravioli omaggiati durante l’emergenza) e che con la sua presenza ha riconfermato la gratitudine dell’establisment nazionale.

Il Presidente Walter Cazzola , nella sua relazione sul semestre in corso, ha altresì ufficializzato il risultato dell’ultimo service a favore del Santuario di Moncucco, a cui i santostefanesi sono particolarmente affezionati, consistente in una donazione di 2.500 € per contribuire ai lavori di ristrutturazione in corso. Una serata serena in un ambiente familiare secondo la tradizione del Club sempre concreto e attendo alle esigenze del Territorio.