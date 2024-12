Da Pagno a Roma per “Videobox”: il cantautore Federico Rosso su Rai 2 alla trasmissione ideata da Fiorello

Da Pagno, in valle Bronda, agli studi di Rai 2. Nei giorni scorsi il cantautore Federico Rosso, in arte Ucir, ha raggiunto la capitale per registrare la puntata di Videobox, il talent show ideato da Fiorello, nato come spin-off di Viva Radio 2 e sullo stampo dell’omonimo programma di Rai 3 di fine anni ‘80.

La trasmissione offre un palcoscenico a una varietà di esibizioni. Dalla musica, alla danza, al teatro, alla magia. Ucir, 29 enne e figlio d’arte, si è avvicinato alla musica grazie al padre Maurizio.

“Da quando sono bambino ho sempre avuto qualche strumento sotto mano”, ci racconta.

Due anni fa ha pubblicato il suo primo EP "Amore e Psiche" (ascoltabile su Spotify al seguente link ).

Nella trasmissione, andata in onda ieri mattina, ha portato "Luce di Luna", brano composto di suo pugno accompagnato dall’immancabile chitarra acustica.

Una puntata caratterizzata da una forte presenza piemontese. Oltre a Ucir si è esibita la band di Vercelli Timeo e la giornalista Erika Petromilli che ha portato un pezzo di stand up comedy sul tema della menopausa.