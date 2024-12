Atalanta ai quarti di Coppa Italia, Cesena travolto 6-1

BERGAMO (ITALPRESS) - Una vittoria più che convincente. L'Atalanta travolge il Cesena 6-1 e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, in gol Samardzic, De Ketelaere (entrambi doppietta), Zappacosta e Brescianini (di Ceesay il gol ospite). Nulla da fare per la squadra di Mignani che ha faticato durate tutto l'arco della gara. Gian Piero Gasperini ha dato un messaggio ben chiaro sin dalle scelte iniziali, con un turnover ponderato e senza stravolgere nulla: la novità è stato Palestra sulla destra al posto di Bellanova, con Rui Patricio tra i pali per far rifiatare Carnesecchi. In attacco confermato Retegui, con De Ketelaere e Samardzic a supporto: i tre hanno dato spettacolo sin da subito, ma a sbloccare il risultato è stato Zappacosta al 4', dopo uno scambio in area con Djimsiti. Dopo appena quattro minuti, all'8', De Ketelaere ha trovato la seconda rete al termine di un fraseggio di prima intenzione con lo stesso Retegui. Il Cesena ha faticato parecchio a imporre il proprio ritmo, i padroni di casa hanno gestito il possesso (61% al termine della prima frazione) cercando di chiudere il discorso qualificazione già dopo 45 minuti: al 27' è arrivata la rete di Samardzic, decisiva la deviazione di Pieraccini, al 35' De Ketelaere ha messo a segno la quarta rete dopo uno scambio rapidissimo in area piccola insieme ai compagni di reparto.Il copione non è cambiato nemmeno nella ripresa, Brescianini - entrato da appena due minuti - al 9' ha segnato il quinto gol su uno schema da calcio di punizione. Gli ospiti non sono mai riusciti a impensierire Rui Patricio (salvo un paio di imbucate lette coi tempi giusti dall'ex Roma), la Dea ha trovato il sesto gol con Samardzic, servito da Zaniolo. Al 45' è arrivata la rete della consolazione con Ceesay dopo una lettura errata della difesa bergamasca. Gara praticamente a senso unico, a febbraio - date ancora da definire - i nerazzurri sfideranno il Bologna di Vincenzo Italiano. Si chiude invece l'avventura del Cesena dopo aver eliminato Hellas Verona e Pisa. - Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).