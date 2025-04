Grande festa a Bra con la Fiera di Pasquetta

All’ombra della Zizzola rappresenta da sempre un momento molto atteso: stiamo parlando della Fiera di Pasquetta, che quest’anno andrà in scena lunedì 21 aprile. Ancora una volta la location principale dell’evento sarà piazza Giolitti, pronta a trasformarsi in un mondo animato da profumi e colori.

Il programma della giornata prevede innanzitutto l’immancabile Fiera zootecnica, che si avvicina ai suoi 150 anni di vita (siamo infatti alla 149° edizione). Fin dalla prima mattinata, sotto la copertura in cemento verranno esposti i migliori bovini di razza piemontese, in gara per aggiudicarsi la palma dell’esemplare al vertice delle diverse categorie. La parte centrale della piazza ospiterà invece il grande Mercato dei produttori con la presenza delle aziende di eccellenza che partecipano alla Campagna amica di Coldiretti e al Mercato della Terra di Slow Food. In vendita il meglio della produzione enogastronomica locale. Inoltre, Coldiretti ha propone una serie di laboratori didattici. A colorare la giornata anche vivaisti, stand di piccoli animali e attrezzi da giardino e l’esposizione dei trattori d’epoca.

Immancabile l’appuntamento con il buon cibo. Quest’anno, in via eccezionale, i partecipanti potranno gustare un tagliere “made in Bra” con la tipica salsiccia di vitello, il pane e il formaggio di Bra e le tante proposte golose preparate degli “Artigiani del gusto”.

A chiudere la giornata alle 16 il tradizionale concerto (gratuito) dei Trelilu dal titolo “Vieni, va!”.

Ma la Fiera di Pasquetta sarà anche l’occasione per grandi e piccini di ammirare i musei cittadini (ingresso gratuito per i residenti a Bra): il Museo civico Craveri di storia naturale e il Museo di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa saranno infatti aperti dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Il cortile del Museo del Giocattolo ospiterà invece i giochi del Ludobus R.E.S.P.I.R.O. offrendo alle persone di tutte le età e alle famiglie l'opportunità di sperimentare i divertimenti delle tradizioni popolari, riscoprendo modi di giocare non così lontani nel tempo, ma oggi quasi dimenticati. Per tutta la giornata sarà possibile accedere al museo con le visite guidate alle 10.30, 11.30, 14.30, 15.30 e 16.30.

Il 21 aprile sarà inoltre l’ultimo giorno utile per visitare la mostra “Macchinine che passione” dedicata al mondo delle piccole quattro ruote giocattolo. Dal 25 aprile infatti, nel nuovo allestimento espositivo del museo sarà possibile visitare l'esposizione temporanea “Il Mondo in piccolo” dedicata al modellismo statico degli anni d'oro dal 1970 al 1990: da giocattolo creativo dei bambini di un tempo a passione di abilissimi modellisti.

Non mancherà l’occasione per ammirare le bellezze storico/artistiche della città. Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, infatti, l’Ente turismo Langhe Monferrato Roero organizza delle visite guidate del centro storico sia in lingua italiana che in inglese. Partenze alle 11, costo 10 euro a persona. Prenotazioni presso l’Ufficio turistico di via Cavour 6 oppure al link https://www.visitlmr.it/it/esperienze/bra-walking-tour.

Infine, nel corso della giornata le strade della città ospiteranno le bancarelle della tradizionale fiera mercato (dalle 8 alle 19), mentre il giorno precedente – la domenica di Pasqua – i banchi degli ambulanti saranno presenti in piazza XX settembre.

Tutto il dettaglio degli eventi in programma su www.turismoinbra.it.