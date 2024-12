Wall Street Pepe è il fenomeno meme coin del momento: oltre 30 milioni di dollari raccolti in presale per WEPE

Nell’ambito delle meme coin si parla spesso di DOGE, SHIB e pochi altri token che hanno raggiunto uno status quasi leggendario, tra cui anche PEPE. Quest’ultimo è ispirato alla rana disegnata da Matt Furie ed è ormai entrato nell’immaginario comune e nel cuore degli investitori e trader “degen”. PEPE ha avuto un periodo di gran successo, ma lo stesso si può dire di altri token ispirati al personaggio, come PEPU del progetto Pepe Unchained. Ora la palla sembra essere passata a un nuovo token che sta facendo parlare di sé negli spazi di investimento.

Si tratta di WEPE, il token nativo del progetto Wall Street Pepe. Tutti gli investitori che non hanno perso l’opportunità con Pepe Unchained sembrano intenzionati a non lasciarsi sfuggire anche questa meme coin dall’alto potenziale. Il risultato è da record con oltre 30 milioni raccolti in ICO nel corso delle due settimane iniziali di prevendita. Un vero e proprio successo che potrebbe ben presto erodere la popolarità e il record di Pepe Unchained.

Vai alla presale di Wall Street Pepe

Cultura meme e finanza

Wall Street Pepe sta rivoluzionando lo spazio delle criptovalute, combinando l’umorismo della cultura meme con temi finanziari in un mix che va oltre la pura speculazione. Non si tratta solo di intrattenimento: il progetto mira a offrire utilità reale, rappresentando una nuova ondata di criptovalute Web3.

Nonostante il mercato delle meme coin abbia subito un calo recente, passando da una capitalizzazione di 137 miliardi di dollari a 105 miliardi, Wall Street Pepe (WEPE) si distingue per il suo successo straordinario, riflettendo la fiducia degli investitori in un settore spesso instabile. Con una ICO che è passata da 3 a 30 milioni di dollari in poche settimane, WEPE si presenta non come una moda passeggera, ma come una realtà solida, pronta a sfidare lo strapotere di whale e insider.

Durante la prevendita, il prezzo per token è aumentato costantemente, attualmente fissato a 0,00003649 dollari. Con il 20% della fornitura totale di 200 miliardi di token riservata alla prevendita, gli investitori hanno ancora una finestra per assicurarsi WEPE prima del lancio sugli exchange decentralizzati (DEX). La prevendita potrebbe concludersi ben prima della data prevista, grazie a un hard cap di 30 milioni di USDT.

Solide basi

A differenza di molte altre memecoin, Wall Street Pepe vanta una struttura tokenomics attentamente progettata. Una parte significativa delle risorse è dedicata alla sostenibilità del progetto:

20% destinato al Frog Fund per iniziative strategiche

15% riservato alla liquidità e ricompense di trading

12% destinato allo staking, con un tasso annuo del 40%

38% investito in marketing per mantenere alta l’attenzione sul progetto

WEPE ha rapidamente costruito una forte base di sostenitori. Con oltre 35.000 follower su X e Telegram, il progetto sfrutta una costante attività sui social per attrarre nuovi investitori e alimentare il clamore mediatico. Influencer di spicco come Elon Musk hanno contribuito a incrementare la visibilità dei token a tema rana, dando impulso al successo di WEPE.

Una community esclusiva

Un punto di forza di Wall Street Pepe è il suo Alpha Group, una community esclusiva per i detentori del token. Qui gli utenti possono accedere a strategie avanzate di trading, segnali per le migliori prevendite e consigli per massimizzare i rendimenti. Il progetto mira a livellare il campo di gioco, consentendo anche ai piccoli trader di replicare il successo delle whale che possono contare sulle informazioni provenienti dagli insider. Una disparità di forze che potrebbe quindi essere colmata.

Il codice di WEPE è stato verificato da Coinsult, che non ha rilevato errori critici, garantendo così un elevato livello di sicurezza. Questo aspetto, combinato con la trasparenza del progetto, rassicura gli investitori sul lungo termine.

Le meme coin ispirate a Pepe, come Pepe Unchained, hanno mostrato una crescita esplosiva, con aumenti fino al 600% in pochi giorni. WEPE sembra pronta a replicare questo successo, grazie a una prevendita che sta raccogliendo fondi a un ritmo ancora più rapido.

Con l’apertura di Tier 1 Exchange come Binance e Coinbase alle memecoin, Wall Street Pepe potrebbe godere di una visibilità ancora maggiore. Tuttavia, il futuro delle meme coin è sempre incerto, ma i segnali iniziali indicano che WEPE potrebbe essere una delle storie di successo più promettenti del 2025.

In conclusione, Wall Street Pepe non è solo una meme coin, ma un progetto ben strutturato che combina cultura meme, utilità e sicurezza. Mentre il mercato delle criptovalute continua a evolversi, WEPE potrebbe emergere come una delle criptovalute Web3 più influenti dei prossimi anni.

Vai alla presale di Wall Street Pepe