Ciaburro (FdI): “Con il mio emendamento un aiuto concreto ai piccoli Comuni”

“I piccoli Comuni hanno maggiori problemi, rispetto agli altri, in termini di disponibilità di risorse liquide, problema enormemente accentuato nei casi di amministrazioni in dissesto, a danno di tutti quegli amministratori locali che, magari ereditando anche situazioni molto complesse, si ritrovano in difficoltà a dare un cambio di passo a fronte di enormi sacrifici da parte della comunità e dell’amministrazione”.

Così Monica Ciaburro - deputato di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione Difesa alla Camera e sindaco di Argentera - commenta soddisfatta l’approvazione del suo emendamento alla legge di Bilancio che, come spiega l’onorevole Ciaburro “consentirà ai Comuni sotto i 1000 abitanti, che hanno deliberato il dissesto finanziario con procedura semplificata a partire da gennaio 2017, di godere di una anticipazione di liquidità negli anni 2025 e 2026 da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatori per il pagamento dei debiti”.

“È un passo in avanti nel dimostrare con fatti concreti l’impegno del Governo Meloni e della nostra maggioranza per queste amministrazioni, in attesa di maggiore ossigeno per poter fare ancora di più e meglio - conclude Ciaburro -. Ringrazio il Sottosegretario all’interno Wanda Ferro per la forte sensibilità dimostrata per una tematica così importante”.