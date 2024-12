Donato un carrello per infermeria alla Casa di riposo Cuore Immacolato di Cuneo

L'Associazione "Fai entrare il Sole nelle Case di Riposo" ha donato un carrello per infermeria del valore di circa duemila euro alla struttura Cuore Immacolato di Cuneo. "Si tratta di una attrezzatura fondamentale per svolgere le quotidiane procedure di cura - sottolinea il segretario dell'Associazione, Antonello Cravero - e ringrazio i nostri benefattori, le cui donazioni sono indispensabili per poter dare un supporto alle strutture che si occupano del benessere degli anziani".

Alla consegna erano presenti Monsignor Piero Delbosco, che ha benedetto l'attrezzatura, il parroco del Cuore Immacolato don Ocio presidente della struttura, il direttore Paolo Chiaramello, la responsabile infermieristica della Gesac Stefania Ghiglia e, per Fai entrare il Sole nelle Case di riposo, oltre ad Antonello Cravero, il volontario Mario Gadaleta e l’amministratore delegato Luca Tonon della Viviam, l'azienda specializzata nella fornitura di arredamenti ospedalieri.