Bra, grande successo di “Cento Cene” dedicata alla Guida 2025 Slow Wine

Tutte cose belle, buone e giuste. Mercoledì 4 dicembre, presso il ristorante Boccondivino di Bra, si è tenuta l’ultima edizione delle “Cento Cene per Slow Wine”, l’atteso evento di presentazione della guida ai vini promossa dall’associazione di Carlo Petrini che oggi, in oltre 150 paesi del mondo, lavora per promuovere un’alimentazione buona, pulita e giusta per tutti.

Slow Wine è la guida che fotografa il cambiamento del mondo del vino italiano e del modo di berlo. La prima che racconta le storie dei produttori e delle vigne, non solo il vino. L’inventario slow delle cantine osservate sotto il profilo organolettico, quello della sensibilità ambientale ed il rapporto tra qualità e prezzo.

La formula è quella tipica delle Cento cene per Slow Wine, un appuntamento annuale in cui viene portata la guida e i suoi protagonisti sulle tavole di enoteche, osterie e ristoranti sparsi su tutto il territorio nazionale, dove è possibile assaggiare i vini che Slow Wine ha segnalato come Vino Quotidiano, Vino Slow e Grande Vino; unico comune denominatore, l’eccellente qualità dei vini che condensano nel bicchiere l’identità del territorio d’origine.

Tutti soddisfatti al brindisi finale che, con la consegna ai partecipanti della Guida Slow Wine 2025, ha concluso la serata.