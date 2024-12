Cherasco: le date della distribuzione ai residenti del kit per la raccolta differenziata

Partiranno venerdì 27 dicembre a Cherasco e martedì 7 gennaio a Roreto, le distribuzioni del kit per la raccolta differenziata ai residenti.

Oltre alla dotazione annuale di sacchetti per le diverse tipologie di residui sarà consegnato agli utenti il calendario dei passaggi per i conferimenti, invariato rispetto al 2024 e visibile sul sito internet del Comune. Quanti lo desiderano potranno ottenere, previa compilazione di un’autocertificazione, ritiri aggiuntivi per i pannolini usati.

Le distribuzioni avverranno, a Cherasco nei locali dell’ufficio ecologia (al piano terreno del Municipio), a Roreto nella sede distaccata degli uffici comunali. Le sessioni saranno gestite dai dipendenti comunali, dal gruppo Protezione civile e dal Servizio civico volontari Cherasco e rispetteranno i seguenti orari:

Cherasco

venerdì 27 dicembre e sabato 28 dicembre dalle 9 alle 12;

lunedì 30 dicembre dalle 9 alle 12;

da giovedì 2 gennaio a venerdì 3 gennaio dalle 9 alle 12;

da martedì 7 gennaio a sabato 11 gennaio dalle 9 alle 12;

da lunedì 13 gennaio a sabato 18 gennaio dalle 9 alle 12;

da lunedì 20 gennaio a venerdì 24 gennaio dalle 9 alle 12;

da lunedì 27 gennaio a venerdì 31 gennaio dalle 9 alle 12.

Roreto

martedì 7 gennaio, mercoledì 8 gennaio e sabato 11 gennaio dalle 9 alle 12;

martedì 14 gennaio, mercoledì 15 gennaio e sabato 18 gennaio dalle 9 alle 12;

martedì 21 gennaio, mercoledì 22 gennaio e sabato 25 gennaio dalle 9 alle 12;

martedì 28 gennaio, mercoledì 29 gennaio e sabato 1 febbraio dalle 9 alle 12.

Per agevolare le operazioni di consegna i residenti dovranno recarsi allo sportello muniti dei dati dell’intestatario dell’utenza Tari. Per effettuare il ritiro al di fuori degli orari indicati gli aventi diritto potranno recarsi presso gli uffici comunali di Cherasco. Ricevere indicazioni, avvisi e aggiornamenti sui servizi ecologici è possibile effettuando l’iscrizione al canale VisitCherasco sull’App Telegram.

«Raggiungere gli obiettivi – dice il vicesindaco Umberto Ferrondi - per limitare la produzione pro-capite di rifiuti, rispettando i parametri fissati dalla legge è sempre molto difficile e chiediamo anche quest’anno ai cheraschesi di impegnarsi per lo svolgimento corretto delle procedure di differenziazione. Nelle prossime settimane sono previsti un paio di incontri a Cherasco centro e a Roreto proprio per sensibilizzare maggiormente e traghettare la raccolta differenziata verso le indicazioni di legge gestite dalla Str Coabser. Ringrazio come sempre la Protezione civile, i volontari e gli uffici comunali per l’impegno nella preparazione e consegna dei kit di sacchetti».