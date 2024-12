La tradizione della Natività rivive a Pagno con la Gara dei Presepi

La quinta edizione della "Gara dei Presepi", dedicata alla memoria di don Giuseppe Aimar, ha portato un'ondata di creatività e tradizione nella Valle Bronda.

Quest'anno, ben 25 presepi realizzati a mano adornano gli spazi dell'associazione "Ala Veja", dimostrando l'entusiasmo e l'impegno della comunità locale nel custodire un'antica usanza.

Organizzata dal Comune in collaborazione con l'Associazione, la gara ha coinvolto bambini, ragazzi, scuole e associazioni, suddivisi in diverse categorie. Le opere, caratterizzate da dimensioni contenute e realizzate con materiali vari, si sono distinte per originalità e rispetto per la tradizione.

Dal 15 dicembre, i presepi sono esposti in forma anonima, invitando il pubblico a un viaggio emozionante alla scoperta della creatività locale e dello spirito natalizio. Una giuria eterogenea avrà il compito di valutare le opere, e il 6 gennaio, dopo la messa delle 11, si svolgerà la tanto attesa premiazione.

In quell'occasione, tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento, mentre le opere più originali saranno premiate con menzioni speciali.