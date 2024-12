Si alza il sipario sulla 24ª Edizione del Concorso Presepi alla Grotta dei Dossi a Villanova Mondovì

Dal 25 dicembre al 6 gennaio (visite guidate alle 15, 16 e 17), e poi ogni domenica fino a fine mese, la Grotta dei Dossi di Villanova Mondovì ospiterà la 24ª edizione del Concorso Presepi in Grotta, un appuntamento annuale che si è ormai affermato come uno degli eventi più apprezzati del periodo natalizio in provincia di Cuneo.

Oltre 40 presepi, realizzati da artisti, associazioni, scuole e appassionati della tradizione, saranno esposti in uno scenario unico e imperdibile come la Grotta dei Dossi.

La visita alla grotta, già di per sé un'esperienza straordinaria, si arricchisce ulteriormente in occasione di questo concorso, grazie alla bellezza dei presepi e alla magia del luogo.

Dopo una visita guidata che svelerà le meraviglie naturali della grotta, i visitatori potranno ammirare le diverse interpretazioni della Natività, realizzate con una varietà di materiali e tecniche: dalle rappresentazioni più classiche, con figure in ceramica e terracotta, a quelle più moderne e innovative ispirate dalla contemporaneità.

Anche quest’anno, come da tradizione, i visitatori avranno la possibilità di votare i presepi che più li emozioneranno, con l'intento immutato fin dalla prima edizione da parte dell'Associazione Turistico Culturale Grotta dei Dossi di non creare alcun tipo di competizione tra gli espositori ma semplicemente offrire un pomeriggio il più magico possibile a ogni visitatore.

Per le visite la prenotazione è necessaria e si può effettuare telefonando ai numeri: 339.7966644 – 339.8526515 oppure tramite la mail grottadossi@libero.it