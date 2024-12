Sostenibilità e divertimento: il Green Game entusiasma le Scuole Superiori di Cuneo

Entusiasmo alle stelle per il Green Game. La settimana dedicata all’educazione ambientale ha coinvolto con successo le Scuole Secondarie di II grado della provincia, trasformando la sostenibilità in un’esperienza divertente e formativa. Promosso dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi (BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA), il progetto ha appassionato studenti e docenti, avvicinandoli al tema della raccolta differenziata e del riciclo attraverso attività coinvolgenti e interattive.

Tra le scuole di Cuneo che hanno partecipato al contest, spiccano la Scuola Forestale di Ormea, l’IIS “Baruffi” di Ceva, l’IIS “Vallauri” di Fossano, l’IIS “Cigna – Baruffi – Garelli” di Mondovì, e il Liceo “Vasco – Beccaria – Govone”. Gli studenti si sono messi alla prova in un quiz sulla sostenibilità, che ha decretato i finalisti per l’attesissima Finale Regionale di febbraio. Le classi qualificate? 2A e 2B della Scuola Forestale; 1AFM, e 2AFM del “Baruffi”; 1C Liceo SA e 1D Info del “Vallauri”, 1B LSA, 1A EE, 1A AFM e 1B AFM del “Cigna – Baruffi – Garelli” e 1A Linguistico, 1C Scienze Umane, 1B Scienze Umane e 1B Scientifico del “Vasco – Beccaria - Govone”.

Oltre al gioco, il progetto ha visto protagonisti i formatori Alvin Crescini e Stefano Leva, che con il loro approccio innovativo hanno reso comprensibili e stimolanti argomenti come l’impatto ambientale e l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti. Gli studenti, entusiasti, hanno descritto l’esperienza come “formativa e divertente”.

Anche i docenti hanno accolto con favore l’iniziativa, sottolineandone il valore educativo nel sensibilizzare i giovani alla cittadinanza attiva e alla cura del pianeta. La formula del gioco ha reso l’apprendimento più efficace e ha catturato l’attenzione di tutti.

Durante gli incontri scolastici di Green Game, sono intervenuti il Sindaco di Ormea, Giorgio Ferraris, il Vicesindaco e Assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili di Fossano, Donatella Rattalino e il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente di Mondovì, Gabriele Campora, che si sono complimentati con i ragazzi per la loro consapevolezza e la loro bravura dimostrata durante il contest.

Il viaggio del Green Game non finisce qui: il progetto proseguirà a gennaio nelle scuole del Piemonte, continuando a promuovere la cultura della sostenibilità. Con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Regione Piemonte, il Green Game si conferma un’iniziativa educativa d’eccellenza.

Per scoprire di più visita www.greengame.it e segui i nostri canali social su Facebook e Instagram.