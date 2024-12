Alba protagonista della Vuelta 2025 con la seconda tappa del 24 agosto

Dopo il Giro d’Italia e il Tour de France, il territorio piemontese ospiterà anche La Vuelta a España nell’agosto del 2025.

Il Piemonte sarà protagonista di 4 tappe, coinvolgendo 137 comuni e 5 province. Il Comune di Alba, in particolare, sarà uno degli scenari attraversati dalla seconda tappa, che si svolgerà il 24 agosto 2025 partendo dalla Capitale delle Langhe per arrivare a Limone Piemonte. Per l’Italia questa è la prima volta della competizione iberica sulle sue strade.

Una grande occasione di promozione grazie ad un evento seguito da 190 paesi nel mondo e ai turisti sportivi che si metteranno in viaggio per questa gara ciclistica internazionale. La Vuelta a España è inserita dall’Unione Ciclistica Internazionale nel circuito professionistico del World Tour e dura tre settimane nel periodo agosto-settembre. L’audience media in televisione, in Spagna, è pari a 1 milione e 300mila spettatori giornalieri, con oltre 2 milioni di follower e il sito internet della Vuelta registra oltre 18 milioni di contatti annui.

Dopo la conferenza stampa a Torino in Regione il 2 dicembre scorso, a cui avevano preso parte il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore allo Sport Davide Tibaldi, ieri, giovedì 19 dicembre, a Madrid, questa tappa insieme a tutte le altre dell’edizione 2025 sono state presentate ufficialmente.

La Regione, con il presidente Alberto Cirio e l’assessore Turismo, Cultura, Sport Marina Chiarelli, ha annunciato ai Comuni coinvolti che da gennaio partirà l’organizzazione dell’evento per cominciare un percorso che prepari al meglio non solo la giornata della gara sportiva, ma anche tutte le iniziative che nelle settimane precedenti potranno farle da contorno.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi: “La nostra città sarà protagonista di un altro grande evento ciclistico. Siamo molto orgogliosi di poter accogliere sulle nostre strade la gara internazionale e parteciperemo attivamente alla sua organizzazione per far sì che diventi un’altra grande occasione di promozione dello sport e del nostro territorio. Ringraziamo la Regione per aver candidato il Piemonte e per il coinvolgimento di tanti Comuni”.