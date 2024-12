Addio a Ugo Odasso, uno degli ultracentenari di Garessio

Sono stati celebrati ieri, giovedì 19 dicembre, i funerali di Ugo Odasso che, con i suoi 102 anni, era uno dei cittadini più longevi di Garessio.

Classe 1922, trombettista in gioventù, dopo una vita di lavoro nell'ambito chimico-farmaceutico, dapprima nella garessina Lepetit, poi dagli anni '60 nel milanese, non ha mai abbandonato la sua passione per la musica.

Da alcuni anni era ospite presso l'Opera Pia Garelli dove suonava il pianoforte. La sua vita e la sua esperienza lavorativa le aveva raccolte in un libro intitolato "La chimica della mia vita".