Ceva, tecnico comunale aggredito sotto i portici

Sarebbero futili motivi alla base dell'aggressione subita nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 19 dicembre, sotto i portici di Ceva. Qui un tecnico comunale sarebbe stato improvvisamente aggredito da un paziente noto per disturbi psichiatrici.

"Non vogliamo sostituirci agli organi competenti che faranno le indagini del caso per accertamenti legali e sanitari - si legge nella nota diffusa dall'Amministrazione comunale -. Siamo vicini al dipendente, che abbiamo subito contattato: per fortuna, non sembra grave anche se ha riportato traumi importanti. Sicuramente l'accaduto ha scioccato tanto lui, quanto chi assistito ai fatti. Episodi come questo ci invitano a riflettere su disagio, diritti dei malati ma, soprattutto, la tutela dei cittadini. È necessario garantire cure mediche a chi si trova in una situazione di grave disagio psichico, e che potrebbe quindi rappresentare un pericolo per se stesso o per gli altri, ma è altrettanto prioritario garantire la sicurezza e la libertà di chi circola nelle nostre strade".

Secondo una prima ricostruzione, attualmente al vaglio delle Forze dell'Ordine, l'aggressore avrebbe colpito il dipendente comunale con un pugno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, prima che entrambe le persone coinvolte venissero trasportate in ospedale per accertamenti.