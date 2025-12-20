Il Corpo Bandistico Alta Val Tanaro ha celebrato Santa Cecilia

Il Corpo Bandistico Alta Val Tanaro ha come ogni anno festeggiato Santa Cecilia, la patrona della musica.
Lo scorso 8 dicembre la banda si è ritrovata per le vie del borgo Ponte per suonare alcuni brani della tradizione bandistica e successivamente partecipare alla Santa Messa officiata da Don Giancarlo Canova nella parrocchiale di Santa Caterina.
I musici si sono infine ritrovati presso il ristorante Il Castagneto di Pievetta per un momento conviviale, durante il quale è stato consegnato un riconoscimento a Giorgio Brignacca per i cinquant'anni di servizio.
I prossimi appuntamenti del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro:
- Sabato 20 dicembre a partire dalle 14 Band dei Babbi Natale a Ormea
- Domenica 21 dicembre alle 21 concerto di natale a Garessio, Chiesa di S. Caterina
- Mercoledì 24 dicembre a partire dalle 14 Band dei Babbi Natale a Garessio con merenda alle 17 in Piazza Marconi
- Sabato 27 dicembre alle 21 concerto di fine anno a Ormea, Sala società operaia