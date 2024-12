Liceo Ancina di Fossano, chiuso il ciclo di incontri per la conoscenza reciproca degli alunni

Si è concluso l’11 dicembre il ciclo di incontri iniziato a novembre e organizzato, in continuità con gli scorsi anni, dalla commissione accoglienza del liceo in collaborazione con la cooperativa Caracol.

La cooperativa nasce nel 2006 a Savigliano con lo scopo di incentivare i legami di valore tra le persone, con progetti e interventi mirati alla valorizzazione del “capitale sociale” di una comunità e di un territorio, inteso come organismo vivo e sistema di relazioni. Nello specifico, infatti, negli incontri della durata di due ore rivolti alle nuove classi prime, le educatrici Caracol hanno attuato attività, ludiche e non, che hanno permesso agli studenti di conoscere se stessi e i loro nuovi compagni, in un clima sereno e distensivo

Agli incontri in classe seguirà un momento pomeridiano di restituzione riservato ai docenti delle classi coinvolte in cui le educatrici condivideranno impressioni e dati emersi durante gli incontri mattutini.

Come sottolineano le prof.sse Tallone e Grosso, referenti della commissione accoglienza, attività come queste costituiscono un tassello importante nella costruzione di un ambiente scolastico sereno, inclusivo e fondato sui valori della collaborazione e della solidarietà reciproca, valori in cui il liceo crede fermamente.

Inoltre, rimettere al centro della scuola anche il benessere psicologico degli studenti, lo sviluppo di competenze sociali, interpersonali ed emotive oltre che la conoscenza di sé, sono solo alcune delle nuove sfide cui la scuola del futuro non può più sottrarsi.