Marta Bassino in vista del doppio superG di Sankt Moritz: "L'atteggiamento farà la differenza più che in altre gare"

Oltre 20 centimetri di neve fresca e il forte vento (arrivato a oltre 80 km/h) hanno impedito la sciata in pista alle protagoniste dei due supergiganti femminile di Sankt Moritz, in programma sabato alle ore 10.30 e domenica alle ore 11.

Tra le azzurre al via la borgarina Marta Bassino.

Le sue dichiarazioni alla vigilia della gara, pubblicata dalla FISI: “Il gigante rimane sempre la disciplina preferita, però il supergigante mi piace sempre di più. Ho visto col passare degli anni che ho messo insieme un pezzo dopo l’altro, ad esempio nello scorrimento dove ho fatto fatica per tanti anni, adesso mi sento molto migliorata. Beaver Creek mi è piaciuta veramente tanto, era una pista tecnica completa, arrivavamo da Copper dove avevamo fatto un bell’allenamento, adesso siamo qui senza avere ancora sciato dal rientro in Europa, ma non è un problema. La Corviglia mi piace molto, soprattutto se c’è il sole. Entrerà in gioco l’atteggiamento, che farà la differenza ancor più che in altre gare perché con cielo coperto la visibilità peggiora notevolmente non essendoci punti riferimento. Gli organizzatori stanno lavorando sul tracciato, per cui saremo tutte nelle stesse condizioni. Sono contenta di continuare con la velocità, poi passeremo un po’ al gigante durante la pausa natalizia prima di Semmering”.