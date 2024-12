Val Tanaro Rugby conclude il 2024 in bellezza: gli auguri del presidente Rolfo

Il Val Tanaro Rugby chiude l'anno 2024 con grande soddisfazione e un forte spirito di comunità. Il presidente Marco Rolfo ha voluto condividere il suo bilancio dell'anno e fare gli auguri a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario percorso.

Bilancio dell'Anno: "Il 2024 è stato un anno di grandi risultati e di crescita significativa per il nostro club," ha dichiarato Marco Rolfo. "Abbiamo visto un notevole incremento nel numero di ragazzi iscritti alle squadre Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14. Questo è un segno del nostro impegno e del lavoro straordinario che stiamo svolgendo per promuovere il rugby tra i giovani. Siamo riusciti a sdoppiare gli allenamenti facendone uno a Farigliano e uno a Mondovì, dove la partecipazione è sempre stata alta. Nel mese di Aprile abbiamo organizzato le prime ‘Feste del rugby’ – che sono i raggruppamenti a cui partecipano tantissime squadre della regione con i propri giovani atleti – in casa nostra. Sono stati due giorni di grandissimo successo. Vedere sul nostro campo un numero così alto di ragazzi proveniente da tutto il Piemonte è stato fantastico.

A settembre abbiamo organizzato 2 giorni di ritiro a Pamparato per tutti i nostri cinghialotti in cui si sono allenati con grande impegno, ma soprattutto si sono divertiti un sacco. "

Rolfo ha inoltre sottolineato l'importanza del supporto delle scuole e delle famiglie: "Il nostro successo è il risultato di una collaborazione continua con le istituzioni scolastiche e il coinvolgimento delle famiglie dei nostri giovani atleti. Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto in questo percorso."

Il presidente ha voluto esprimere pubblicamente i suoi complimenti alla prima squadra per i buonissimi risultati ottenuti in questo inizio di campionato.

Marco Rolfo ha dichiarato: "Sono estremamente orgoglioso della nostra prima squadra. I risultati ottenuti sono il frutto di un impegno costante, dedizione e un grande spirito di squadra. Ogni giocatore ha dimostrato di avere il cuore e la determinazione necessari per eccellere. Come prima squadra abbiamo tanti obiettivi che vogliamo raggiungere nel 2025 mantenendo inalterato l’impegno che tutti i ragazzi e lo staff mettono in allenamento e partite."

Ha continuato dicendo: "Questo successo non è solo una vittoria sul campo, ma una vittoria per tutta la nostra comunità. Ringrazio lo staff tecnico, i giocatori (dal più grande al più giovane), i genitori dei cinghialotti, i tifosi e tutti coloro che supportano il Val Tanaro Rugby ogni giorno. Siete voi che rendete possibile tutto questo."

Gli Auguri di fine anno: "Desidero augurare a tutti i membri del Val Tanaro Rugby, dai giocatori agli allenatori, dai genitori ai tifosi, un felice e sereno periodo festivo," ha continuato Rolfo. "Il vostro impegno, la vostra passione e il vostro sostegno sono la vera forza del nostro club. Sono certo che il 2025 ci riserverà ancora maggiori soddisfazioni e successi."

Con queste parole, il presidente ha voluto esprimere il suo ottimismo e la sua gratitudine, guardando al futuro con speranza e determinazione.

Il Val Tanaro Rugby, con il suo spirito combattivo e la sua comunità unita, continua a essere un punto di riferimento per il rugby nella regione, pronto a affrontare nuove sfide e a celebrare nuovi traguardi.