Volley maschile A3: Monge-Gerbaudo Savigliano, contro il Negrini CTE Acqui Terme l'ultimo atto del 2024

Voltare pagina per ripartire con il girone di ritorno e nuove ambizioni. Virato al giro di boa, il Monge-Gerbaudo Savigliano inaugura la seconda fase della regular season ospitando il derby contro il Negrini CTE Acqui Terme in quello che è anche l’ultimo atto di un intenso e appassionante 2024.

L’avversario. Di fronte arriva quella che, secondo gli addetti ai lavori, è, al pari forse dei soli Belluno e San Donà, la compagine maggiormente accreditata per la vittoria finale del Girone Bianco. L’ex Cuneo Iacopo Botto e compagni hanno inaugurato la loro stagione vincendo 3-0 il derby d’andata a Valenzana Po, per poi inanellare sei vittorie complessive e tre soli ko fin qui. Ultimo successo in ordine di tempo il netto 3-0 rifilato ad Ancona, con i ragazzi di coach Totire che hanno dominato in lungo e in largo, trascinati dai 15 punti dello schiacciatore Petras, miglior realizzatore del match, e dai 14 dell’opposto Cester. Insomma, una roster con tante “bocche di fuoco”, tanto da essere secondo nella classifica degli attacchi vincenti per set, alle spalle del solo Belluno nel Girone Bianco, e con un servizio molto ficcante (40 ace complessivi fin qui). Difficile, invece, individuare un punto debole tra gli alessandrini, fin qui, che solo in un fondamentale sono nelle zone basse di classifica: quello dei muri, in cui occupano il 19° posto per rendimento, con 59 muri vincenti, 1.79 di media a partita.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Capitan “Ciccio” Dutto e soci, invece, nonostante una classifica che non può di certo renderli soddisfatti, stanno crescendo in termini di fiducia. Il match contro Belluno, pur non avendo sbloccato i biancoblu in trasferta, ha evidenziato come i saviglianesi possano comunque giocarsela anche con i top club del girone. Coach Michele Bulleri ha le idee chiare su cosa occorra ancora migliorare: “Credo che con Acqui il servizio potrà fare la differenza da entrambe le parti. Noi dovremo essere bravi a curare i dettagli, perché nel gioco ci siamo, stiamo dimostrando di giocarcela alla pari con le prime, ma nei dettagli siamo ancora lontani. Dobbiamo trovare la continuità di un gioco ad alto livello. Con Belluno abbiamo giocato cinque palloni non male, ma comunque peggio di loro, soprattutto nelle prime fasi dei set, e questo ci è costato caro. con Acqui dobbiamo fare tesoro di questi aspetti, giocare con la stessa attenzione ma mantenere la cura dei dettagli sempre. Se si fanno le cose non al 100% ma al 60-70% contro squadre di questo livello si pagano care. Non è una cosa facile, anche perché, per assurdo, è più semplice passare da un rendimento basso a un rendimento buono, che da un rendimento buono a uno perfetto. Noi però vogliamo arrivarci e dobbiamo provarci”.

I precedenti. Nonostante il ko dell’andata, il Monge-Gerbaudo resta avanti nei precedenti: due vittorie, entrambe nella passata stagione, a una, ottenuta dal Negrini CTE due mesi fa. Non ci sono ex tra le due squadre, invece, anche se per capitan Botto si tratterà di un ritorno in provincia Granda, dopo le stagioni in maglia Cuneo Volley.

I biglietti. Fino alle ore 16.30 di sabato 21 dicembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Negrini CTE Acqui Terme sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.