Decorare l'albero di Natale? E' una questione "da re". Ecco dove si trova lo zampino dei Savoia

La tradizione della decorazione dell'albero di Natale è ormai perfettamente radicata in quasi tutte le culture: abeti veri o finti, diritti o rovesciati, adornati di serie di luci mono o multicolore e di palline e simboli di ogni foggia e sfumatura.

Si narra sia nata in ambito pagano: essendo un albero sempreverde, i Druidi - sacerdoti celti - elessero l'abete a simbolo di vita e lo onorarono durante le loro cerimonie.

Diffusasi poi nell'antica Roma e nel mondo cristiano, la decorazione dell'albero natalizio nelle fattezze attuali si deve alla Duchessa di Brieg che, nel 1611, aveva fatto addobbare per le festività l'intero suo castello. Si accorse, però, che un angolo di una sala era rimasto completamente vuoto. Così, ordinò che uno degli abeti del suo giardino venisse trapiantato in un vaso e portato in quella sala.