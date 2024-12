Alba: grande festa di Natale all’asilo nido comunale “L’Ippocastano” e alla scuola materna Città di Alba

Mercoledì 18 dicembre grande festa di Natale all’asilo nido comunale “L’Ippocastano” di Alba. Nel pomeriggio in allegria, i bimbi da tre mesi a tre anni hanno ricevuto la visita di babbo Natale che ha consegnato doni a tutti, compresi i piccoli dai 24 ai 36 mesi, tutti vestiti con maglietta rossa per accoglierlo.

A fare gli auguri ai bambini, ai genitori e alle educatrici sono stati anche il sindaco Alberto Gatto e l’assessore all’Istruzione Donatella Croce.

«Auguro a tutti voi, alle vostre famiglie, ai bambini e alle loro famiglie un bellissimo Natale ed un sereno anno nuovo – ha detto il sindaco Alberto Gatto -. Insieme all’assessore Donatella Croce, ringrazio tutte le insegnanti che seguono i bimbi nel percorso di educazione e di crescita insieme ai genitori. Buone festività e sereno anno nuovo a tutti!»

Dopo il saluto al nido “L’Ippocastano”, nello stesso pomeriggio il sindaco Alberto Gatto ha partecipato allo spettacolo dei bambini della scuola materna Città di Alba.

Sul palco del Teatro Sociale “G. Busca” i piccoli dell’asilo nido bilingue da sei mesi a tre anni e quelli della scuola per l’infanzia si sono esibiti in diverse performance guidati dalle educatrici.

«Ringrazio la presidente del Consiglio di Amministrazione Antonella Bolla – ha detto il sindaco Alberto Gatto sul palco del Teatro Sociale - per tutto il lavoro fatto durante l’anno insieme al Consiglio di Amministrazione, con i vari consiglieri che ne fanno parte. Un grazie anche per l’impegno, a tutto il personale scolastico ed amministrativo che si dedica tutto l’anno all’educazione dei bambini. Stasera abbiamo la testimonianza del grande lavoro che si fa in questa scuola storica della nostra città. Grazie a nome di tutta Alba. Ringrazio, anche i genitori che affidano a questo istituto la cura dei propri figli. I migliori auguri a tutti voi e alle vostre famiglie».