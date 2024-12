Tennis, Simone Massellani vice Campione Italiano Under 16

Simone Massellani, allievo della Best Point Sport Village di Caramagna Piemonte, ha scalato in stagione oltre duemila posizioni nella classifica mondiale Under 18, arrivando a conquistare tre titoli internazionali in singolare e uno in doppio al fianco di Raffaele Ciurnelli. La scorsa settimana, inoltre, si è laureato vice Campione Italiano Under 16 nel torneo che si è disputato presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

Chiuso l’anno al n°381 ITF, ripartirà a gennaio dalla posizione n°252 in virtù dell’uscita dalle classifica di tutti i giocatori nati nel 2006.

«𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡’𝑎𝑛𝑛𝑎𝑡𝑎, 𝑐ℎ𝑒 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑑 𝑜𝑟𝑎 - dichiara Simone Massellani -. 𝐻𝑜 𝑣𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑒 𝑒 𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑒𝑖 𝑎 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝐼𝑇𝐹 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 18: 𝑑𝑢𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 30 𝑒 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 60, 𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 100 𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑝𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 100. 𝐻𝑜 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑖 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑖 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑖 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 16. 𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑎𝑣𝑣𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑜, 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑜, 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑖̀ 𝑒 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑎𝑟𝑚𝑖 𝑢𝑙𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒. 𝐷𝑒𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑎 𝑚𝑖𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑖𝑒𝑙».



𝗣𝗮𝗹𝗺𝗮𝗿𝗲𝘀:

16 Anni (12 Gennaio 2008)

Ranking ITF: 381 (best: 381)

Tornei vinti singolare: J60 Tirana, J30 Scutari, J30 Livorno Finali singolare: J100 Saint Grégoire, J30 Tirana, Campionati Italiani U16

Tornei vinti doppio: J100 Saint Grégoire (w/Ciurnelli)

Finali doppio: J60 Tirana (w/Amarandei), J30 Tirana (w/Laino), J30 Cuneo (w/Pansecchi)

Terzo posto doppio: J60 San Marino (w/Bonivento), J60 Bari (w/Della Corte), J30 Scutari (w/Pagano)