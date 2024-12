Azienda di Monterosso Grana all’evento romano “Montecitorio con i sapori del Made in Italy”

Era presente anche l’azienda cuneese “Tino Paiolo Fattorie di Montagna” di Borgata Marobert a Monterosso Grana, all’evento "Degustazione di Natale", organizzato dalla Commissione Agricoltura presso il ristorante della Camera dei Deputati.

“È stato un incontro tra le eccellenze agroalimentari italiane e la stampa di settore - spiega l’onorevole di Fratelli d’Italia, Monica Ciaburro, componente della Commissione Agricoltura -, per un'iniziativa giunta alla sua terza edizione, che punta a valorizzare il patrimonio enogastronomico della nostra Nazione e a sostenere il lavoro delle aziende agricole italiane”.

Un’ulteriore dimostrazione di quanto il settore dell’agroalimentare sia tra le priorità del Governo Meloni.

“Aprire le porte della Camera dei Deputati a simili iniziative - prosegue Ciaburro - credo sia un giusto tributo a questo grande settore composto da persone che fanno tanti sacrifici tutto l'anno e portano il nome del Made in Italy in tutto il mondo”.

All’evento era presente il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato l'impegno delle istituzioni nel sostenere le aziende agricole e nel promuovere il Made in Italy e il sottosegretario Patrizio La Pietra che, in una sua visita in provincia di Cuneo era stato favorevolmente colpito dalla vivacità e dall’eccellenza delle produzioni agroalimentari della Granda.

Tra i tanti rappresentanti delle imprese agricole provenienti da diverse regioni d'Italia, era presente anche Tino Paiolo Fattorie di Montagna, con l’eccellenza delle sue produzioni: dal Castelmagno al Muretino al Tartufo alla Mattonella di Capra.

“È sempre utile - sottolinea Ciaburro - ribadire l'importanza della filiera produttiva ed impegnarci sempre ed ancora di più per facilitare le nostre aziende agricole, e non solo, a poter lavorare il meglio possibile. Lo stiamo facendo a livello nazionale e anche in Europa, dove siamo riusciti a far cambiare passo alla Commissione europea che, finalmente, si è resa conto che l'agricoltura è centrale nel sistema economico nazionale europeo. La sostenibilità alimentare è fondamentale, ma l'agricoltura vuol dire anche protezione del territorio. Quindi è tutto un mix tra sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e sostenibilità conseguentemente sociale".

“Mi preme anche ricordare che l’azienda Tino Paiolo - precisa l’onorevole Monica Ciaburro - partecipa tutte le estati alla transumanza in alta montagna, raggiungendo a oltre 2.000 metri, i pascoli di loro proprietà. L’alpeggio è una pratica importante, che garantisce la conservazione della cotica erbosa, contribuisce a preservare la biodiversità e l’assetto idrogeologico del territorio. La provincia di Cuneo è uno dei territori maggiormente interessati a questa pratica che rappresenta un patrimonio insostituibile per la conservazione del paesaggio. Per questo - conclude l’onorevole Ciaburro - mi sono impegnata affinché venisse accolto un mio ordine del giorno per impegnare il governo, nell’attuazione del testo sul Made in Italy, a valorizzare anche le produzioni degli alpeggi, note per le loro qualità nutrizionali e le loro tipicità, che fanno parte del DNA delle aree interne, vere e proprie ambasciate di produzioni agroalimentari inimitabili in tutto il mondo”.