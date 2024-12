Cordoglio in valle Maira per l’improvvisa morte di Giancarlo Rivero

Sono davvero tante le parole di cordoglio ed affetto che stanno giungendo in queste ore in Valle Maira per l’improvvisa morte di Giancarlo Rivero. Di anni 65 ed originario di San Damiano Macra, abitava a Villar San Costanzo ed in pensione dal 2018, era un ex dipendente Enel, ancora oggi ricordato con grande stima dai colleghi.



Carattere riservato e gentile, di Giancarlo tante le passioni, prima fra tutte la montagna: tornava infatti spesso nel suo paese d’origine (San Damiano Macra), partecipando a tutto quello che veniva organizzato. Inoltre, da quando aveva conosciuto la moglie, originaria della borgata Chiotto di San Michele di Prazzo, nel periodo estivo e nel tempo libero si recava sempre lì, dedicandosi alla borgata ed aiutando in tutto, anche per esempio nella manutenzione dei sentieri: Chiotto era diventata il suo luogo del cuore.



Appassionatissimo poi di meridiane, le studiava e progettava con cura, andando a disegnarle sulle facciate delle case insieme al suo grande amico Emanuele. Poi l’orto, il suo orto perfetto. Ed ancora, incuriosito e molto intraprendente lavorava vari materiali, in particolare il legno: si era infatti creato un piccolo “laboratorio artigianale” dove dava vita a qualsiasi cosa. Così mensole, quadri e cornici, tutto da lui realizzato, in uno spazio che resta e soprattutto in cui lui, come per la montagna e le altre sue passioni, lascia tanto della sua bellezza e profondità d’animo.



“Il mio supereroe - dice con infinito affetto la figlia Valentina - lui che per esempio mi ha insegnato a sciare ed io che, glielo dicevo sempre, non scierò mai bene come lui! La cura, la dedizione che ha sempre avuto nei confronti di mia mamma, miei e di mio fratello sono sempre stati esemplari”.



Giancarlo ed il forte legame che aveva anche con i suoi fratelli, l’amore immenso ora verso il suo piccolo nipotino per il quale stravedeva e che andava tutti i giorni a trovare. Sempre resterà nel cuore della sua famiglia, in quello della moglie Maria Costanza, dei figli Alessandro e Valentina con Nicola, del piccolo Giovanni, dei fratelli Guido e Gilberto, unitamente ai parenti tutti.



I funerali, con partenza dalla sua Chiotto di San Michele di Prazzo, avranno luogo questo pomeriggio, lunedì 23 dicembre, alle ore 14.30, nella Parrocchia di San Damiano Macra.