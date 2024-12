Tenda, inaugurato il ponte di Bourg Neuf: la ricostruzione della Val Roya è completata

Purtroppo quelle giunte nell'ultima settimana non sono certo state notizie positive per la viabilità della Granda, con l'ennesima doccia fredda circa la mancata riapertura del tunnel di Tenda che ha spazzato via le speranze di rivedere turisti d'oltralpe, ma anche quelli liguri, raggiungere le piste di sci di Limone attraverso il valico che unisce la Valle francese della Roya con la Val Vermenagna.

Mentre ci si interroga su quando finalmente potremo tornare a passare sotto quella galleria, qualche buona novella c'è: in Val Roya l'opera di ricostruzione in seguito alla devastazione creata dalla Tempesta Alex nell'ottobre 2020 è pressoché terminata.

Venerdì scorso 20 dicembre è stato aperto al transito anche l'ultimo ponte che mancava alla RN 204, forse quello più importante: il passaggio tra le due sponde del fiume Roya al centro del paese di Tenda, detto Bourg Neuf.

Dopo quello del 14 Archi della scorsa estate, l'inaugurazione del Bourg Neuf è una vera e propria strenna natalizia per i tendaschi. Speriamo prima o poi di poterne usufruire anche noi.